Onderzoek naar legionella-uitbraak in Evergem is afgerond

Ondertussen zijn we bijna twee jaar verder en is het gerechtelijk onderzoek afgerond. Het parket zal nu bekijken of het voldoende bewijzen heeft om Stora Enso - of eventuele andere verdachten - voor de strafrechter te brengen. Maar zo ver zijn we voorlopig nog niet: na de eindvordering van het parket moet het dossier eerst nog langs de raadkamer passeren. Die beslist of er effectief een rechtszaak van komt en wie zich eventueel moet verantwoorden.