Op date gaan in coronatijden? Het kan in Wemmel via de "plexidate"

Gemeenschapscentrum De Zandloper in Wemmel pakt uit met een opmerkelijk initiatief: de "plexidate". Daarbij kunnen mensen in een omgebouwde container met elkaar afspreken, zonder de coronaregels te schenden. "Op die manier kunnen we toch nog met iemand anders dan ons knuffelcontact afspreken of zelfs iemand nieuw leren kennen."