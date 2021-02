Oudste DNA ter wereld uit tanden van mammoeten levert een nieuwe soort op

Een aantal van de overblijfselen waren al in de jaren 70 gevonden, maar toen beschikte men nog niet over de geavanceerde methoden die nodig zijn om DNA te onttrekken aan zulke oude materialen en het ook te reconstrueren.

De oudste mammoet van de drie, die ontdekt werd in de buurt van de Krestovka-rivier, is zo'n 1,2 miljoen jaar oud. Een tweede, uit de buurt van de Adycha-rivier, is tussen 1 en 1,2 miljoen jaar oud en de derde, uit de buurt van de Chukochya, is zowat 700.000 jaar oud.

De ouderdom van de specimens werd bepaald aan de hand van geologische gegevens over de vindplaats en de moleculaire klok van het DNA. De twee methoden gaven een ouderdom van meer dan een miljoen jaar voor oudste twee specimens en van zo'n 700.000 jaar voor het jongste, dat een van de oudste wolharige mammoeten is die we kennen.

Het is de eerste keer dat men een sequentie heeft kunnen maken - de opeenvolging van de nucleotiden - van DNA dat een miljoen jaar oud is. Tot nu toe was het oudste DNA dat men had kunnen reconstrueren afkomstig van een paard dat 700.000 jaar geleden in het Yukon-territorium leefde in het noorden van Canada.

"Dit DNA is ongelooflijk oud. De stalen zijn duizend maal ouder dan de overblijfselen van de Vikings, en ze stammen zelfs uit een tijd toen er van, de mens en de neanderthalers nog geen sprake was", zei Love Dalén, de senior auteur van de studie over het DNA en een professor evolutionaire genetica aan het CPG.

Het was dan ook niet makkelijk om het DNA te onttrekken aan de stalen. De onderzoekers stelden vast dat er slechts minieme hoeveelheden DNA in de stalen overgebleven waren en dat het DNA in kleine stukjes uiteengevallen was.

"Het DNA was heel erg gedesintegreerd in zeer kleine stukjes en dus moesten we een sequentie maken van miljarden ultrakorte DNA-sequenties om de genomen in elkaar te kunnen puzzelen", zei Dalén.

