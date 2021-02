Personeelsleden Thai Airways veinzen eigen dood om premie op te strijken... en komen daarna gewoon werken

Thai Airways heeft een eigen spaarcoöperatieve. Personeelsleden die daarbij aangesloten zijn kunnen onder meer een premie krijgen als ze overlijden om hun begrafenis te betalen. Die premie bedraagt bijna 15.000 euro.

Uit een fraudeonderzoek blijkt nu dat minstens 26 personeelsleden van Thai Airways valse overlijdensaktes hebben ingediend om de premie op te strijken. Gek genoeg zijn die personeelsleden wel gewoon bij het bedrijf aan de slag gebleven.

Het onderzoek dat is gevoerd loopt terug tot 2013. Het is best mogelijk dat er nog meer personeelsleden op dezelfde manier misbruik hebben gemaakt van het systeem, zonder ontdekt te worden.

