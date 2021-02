Plantenuitverkoop in Meise is het Tomorrowland voor plantenliefhebbers: "In een paar uur volzet"

Volgens Robberechts heeft het succes van de Plantenoutlet alles te maken met corona. "Door corona gaan er amper evenementen door, maar de Plantenoutlet vindt wel plaats. Het is voor veel mensen iets waar ze lang naar uit gekeken hebben, het is nog eens iets anders dan de zoveelste wandeling maken." Anderzijds is er volgens Robberechts een nieuwe hype ontstaan. "Het verzamelen van kamerplanten is een hype geworden tijdens corona. Mensen zijn veel thuis en willen die plek zo gezellig mogelijk maken. Daarom zijn mensen massaal veel kamerplanten gaan kopen. "

"Hoe zeldzamer de plant, hoe beter", weet Robberechts. Sommige planten die ze dit weekend verkopen op de Plantenoutlet, zijn al maanden en soms zelfs jaren geleden besteld bij de kweker. "Dat gaan dan om zeldzame planten zoals de Monstera Variegata. Dat is een gatenplant die al jaren populair is in Vlaamse huiskamers, maar die door een mutatie witte vlekken op de bladeren heeft. Zo'n plant is bijzonder moeilijk te kweken en heel gewild onder plantenliefhebbers. Je betaalt er dan ook veel geld voor. Van 100 euro voor een miniplantje tot honderden en zelfs duizenden euro's voor een grote plant."