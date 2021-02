Politie Kalmthout controleert op vakantiegangers die terugkeren: extra ploegen aan de grens

De krokusvakantie is bijna gedaan en de politie in de grensgemeenten verwacht wel wat terugkeerders uit het buitenland. In Kalmthout zet de politie extra ploegen in om daarop te controleren. "Dit weekend zullen extra ploegen aan de grens controleren of er mensen terugkomen van vakantie", zegt Patrick De Smet van politiezone Grens.

De politie vermoedt dat een aantal mensen het verbod op reizen niet gevolgd hebben en dat zij ons land terug zullen inrijden via het noorden van Antwerpen. Er worden daarom mobiele teams ingezet die snel van locatie kunnen veranderen en zowel op kleine wegen als grote invalswegen zullen controleren.