Politie Maasland gaat radio maken: "We willen dichter bij de bevolking komen"

Het was korpschef Ronin Cox die met het idee op de proppen kwam. “Ik begon als nieuwe korpschef in Maasland op 1 oktober 2019 en maakte kennis met radio LRM. We hebben samen gebrainstormd hoe de politie nog beter kan communiceren met haar omgeving. We zijn dan gezamenlijk tot het idee gekomen om radio te maken, maar helaas hebben we dat even in de koelkast moeten steken omwille van de coronacrisis.” Uiteindelijk wou de politiezone er toch heel graag iets mee doen en is ze er nu volledig klaar voor. "