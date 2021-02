Spaanse premier over rellen na arrestatie Catalaanse rapper: "Geweld kan nooit ofte nimmer gerechtvaardigd worden"

De spanningen binnen de regering, door de zaak-Hasél maar ook een aantal andere dossiers zoals de verkiezingen in Catalonië, lopen blijkbaar zodanig op dat verschillende ministers van de PSOE erbij de premier op aandringen om Podemos op het matje te roepen. "Zo kunnen we niet verder werken", luidt het. "Het voelt alsof we bovenop een kruitvat zitten." Bij zijn bezoek aan Extremadura wilde Sánchez geen commentaar kwijt over die onvrede over Podemos.