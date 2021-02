Rode Kruis vraagt Kortrijkse studenten om bloed te geven: "Door thuiswerk lopen we veel bloeddonaties mis"

Het Rode Kruis-Vlaanderen rekent op zo'n 300 studenten van hogeschool VIVES en universiteit KULAK in Kortrijk om volgende week bloed te komen geven op de campus tijdens de jaarlijkse bloedinzamelcampagne "Bloedserieus". De bloeddonaties zijn nodig om de bloedvoorraad op peil te kunnen houden en de ziekenhuizen te kunnen voorzien van voldoende bloedproducten. "Studenten spelen hierin een belangrijke rol", zegt Nena Testelmans van het Rode Kruis. “Doordoor heel wat mensen thuiswerken, vallen de bloedinzamelingen op de bedrijven weg en lopen we hierdoor ook een groot aantal bloeddonaties mis. Daarom rekenen we extra op de opkomst van studenten naar Bloedserieus."