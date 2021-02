Sociaal-Economische Raad doet oproep aan Overlegcomité: "Geef mensen en bedrijven perspectief"

Volgende week vrijdag komt het Overlegcomité van de verschillende regeringen in ons land opnieuw samen om de coronamaatregelen te evalueren. De sociale partners in Vlaanderen, verenigd in de SERV, vragen in dat licht dat er voor de mensen en de bedrijven perspectief komt.

"Wij houden geen pleidooi voor blinde versoepelingen, maar wij houden een pleidooi voor perspectief", verduidelijkt Ann Vermorgen, nationaal secretaris van de christelijke vakbond ACV en voorzitter van de SERV. "We stellen vast dat de mensen wel bereid zijn om de coronamaatregelen vol te houden, maar het begint zwaar te wegen. Zowel bij werkgevers als vakbonden krijgen we heel veel vragen rond het psychosociaal welzijn."

De SERV vraagt daarom onder meer dat de overheid de broncontrole van coronabesmettingen "dringend op niveau brengt". "Verbeterde broncontrole creëert de ruimte om gefundeerd te versoepelen of waar nodig heel gericht te verstrengen", klinkt het. En er moet ook meer aandacht komen voor metingen van de binnenluchtkwaliteit, vindt de SERV. "Om dat te controleren, zijn er CO2-metingen. Daar bestaan toestellen voor. Dat zou algemeen moeten kunnen ingevoerd worden", zegt voorzitter Ann Vermorgen.

"Ook de vaccinatie moet sneller, eenduidiger en krachtiger worden uitgerold", vindt de SERV. De sociale partners willen daar ook zelf een rol in spelen. "Wij sensibiliseren mee en willen de mensen mee overtuigen om zich te laten vaccineren", aldus Ann Vermogen. Ten slotte moeten de regeringen ook werk maken van "road maps", vindt de Sociaal-Economische Raad. "Wij verwachten van het Overlegcomité dat men plannen uitstippelt wanneer en onder welke voorwaarden een aantal zaken, zoals horeca of evenementen, mogelijk worden."