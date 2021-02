Soedanese asielzoeker doodt diensthoofd van asielcentrum met mes in Franse stad Pau

Een 38-jarige Soedanese man heeft het diensthoofd van een opvangcentrum voor asielzoekers meerder malen neergestoken in de Franse stad Pau, dicht bij de Spaanse grens. Dat meldt de politie en het Franse nieuwsmedium BFM TV. De dader is opgepakt en er is een onderzoek naar de moord opgestart.

De moord vond plaats rond 11 uur vanmiddag. Het slachtoffer is het 45-jarige diensthoofd van het asielcentrum Isard COS. Hij overleed kort na de aanval aan zijn verwondingen. Het asielcentrum biedt 257 opvangplaatsen aan aan migranten die een asielaanvraag hebben ingediend.

De dader is bekend bij de politie en bracht tijd door in de gevangenis, maar was nog onbekend bij de inlichtingendiensten. Zijn motieven zijn voorlopig onbekend. Volgen bronnen van het Franse persagentschap AFP zou Frankrijk de moord niet als een terroristische aanslag beschouwen.