Tochtje met paardenkoets loopt mis in Damme: paard sukkelt in vaart, 2 mensen naar ziekenhuis

Het duo was samen met enkele andere koetsen een ritje aan het maken langs de Schipdonkvaart in Damme. Even voor de middag liep het fout. Een van de paarden schrok en liep recht een zijgracht van de vaart in.

De andere koetsiers alarmeerden meteen de hulpdiensten en konden ondertussen met behulp van touwen de 2 mensen uit het water halen. Zij waren onderkoeld en moesten naar het ziekenhuis. De brandweer haalde even later ook het paard uit het water. Het dier kwam er met de schrik vanaf.