Tom Van Grieken (VB) wil avondklok afschaffen: "Samenscholingsverbod met 4 personen is alternatief"

Een avondklok die in heel het land wordt afgekondigd, vindt Van Grieken absurd. "Dat je zowel in de duinen aan de kust als in de bossen van de Kempen om kwart over 12 niet meer alleen meer mag rondwandelen om god weet welke reden, is toch wel bij de haren getrokken", zegt hij in "De afspraak op vrijdag", op Canvas.