Twee bewoners naar ziekenhuis na kookpot die vuur vat in Mortsel

Rond één uur vannacht brak er brand uit in een appartement aan de Statielei in Mortsel. De bewoners waren een kookpot vergeten op het fornuis en die vloog in brand. Ze konden de brand zelf blussen met een branddeken nog voor de brandweer ter plaatse was.



De schade aan het appartement bleef beperkt maar er hing wel erg veel rook. Omdat ze erg veel rook hadden ingeademd werden twee bewoners voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.