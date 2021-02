Vaccinatiecentrum Landen open: "Om de drie minuten een nieuwe spuit"

Het is alle hens aan dek om tegen 12 uur de eerste burgers te ontvangen in het militair domein van Landen. Het gaat om mensen uit de eerstelijnszorg zoals verpleegkundigen, dokters, tandartsen en zorgpersoneel. Een twintigtal vrijwilligers wordt gebriefd met de laatste details. Dat vertelt adjunt-coördinator Katrien Achten die ook huisarts is in Landen. "Het is een heel traject dat de mensen moeten doorlopen, en daarbij krijgen ze hulp van de vrijwilligers. Sowieso wordt eerst de temperatuur genomen, dan worden ze geregistreerd, stellen twee verpleegkundige vragen over eventuele allergieën voor het vaccin. En dan gaat het richting tent, waar ze gevaccineerd worden. Daarna moeten ze nog een kwartiertje wachten op een stoel, om te kijken of er geen bijwerkingen zijn."

Opvallend, heel die procedure moet op drie minuten gebeuren, en dat blijkt niet evident. "De eerste mensen zijn binnen gekomen, en drie minuten halen we inderdaad nog niet", gaat Vanachten verder. "Maar dat is normaal. Het is de eerste dag. Op termijn zal het vast sneller gaan, en moeten we zelfs naar twee minuten per persoon geraken." Toch zullen hier vandaag 100 mensen gevaccineerd worden. Volgende week vrijdag nog eens 200 en daarna een laatste 200. "Als alles goed verloopt zouden we dan eind maart kunnen beginnen met de bevolking, de 65-plussers."