Verloren schilderij van Emile Claus blijkt jarenlang in kasteel in Waregem te liggen: "Het lag opgerold in de kelder"

Hans Bourlon, één van de bazen van Studio 100, hoorde over het werk vertellen en besloot daarop het kunstwerk op te sporen. Na heel wat speurwerk vond Bourlon het schilderij terug in het kasteel van Potegem in Waregem. “Het werk heeft daar jaren opgerold gelegen in de kelder. Blijkbaar was men bang dat de Duitsers het tijdens de Tweede Wereldoorlog zouden confisceren”, vertelt Bourlon. “Toen wij het kunstwerk zagen, was het vastgenageld in de lambrisering. Het was bijna een zwarte vlek, er was geen kleur te zien. Daarom hebben we het laten restaureren.”