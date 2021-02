VN vraagt teken van leven van gegijzelde prinses Latifa, koninklijke familie: "Ze wordt thuis verzorgd" 

Het verhaal van prinses Latifa is bekend, maar geen uitzondering. Ook een van haar zussen zou in Dubai in gevangenschap verblijven. De gijzeling van de dochters werpt een donkere schaduw op het imago van moderne hervormer dat sjeik Mohammed graag wil behouden. De sjeik heeft heel wat economische hervormingen doorgevoerd, maar is op sociaal en politiek vlak even conservatief en autoritair als zijn voorgangers en veel andere leiders in de regio.