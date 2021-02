Extreem vriesweer in het zuiden van de Verenigde Staten: het verhaal van de perfecte storm

Intussen stijgen de temperaturen weer, maar de de voorbije week was het ongezien koud in het zuiden van de VS, met recordtemperaturen tot -17 graden Celsius in Dallas. De koudegolf strekte zich over een groot gebied uit, niet alleen in Texas maar ook in de naburige staten Kentucky, Missouri en Louisiana. Energiespecialist Cliff Krauss van The New York Times gaf in een podcast via een verhakkelde telefoonlijn tekst en uitleg bij de omvang van de ramp.

Bekijk hieronder de Journaalreportage van woensdag over het extreme winterweer in de VS (en lees voort onder de video):