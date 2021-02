VS willen mee praten over behoud nucleaire deal met Iran

De hoge vertegenwoordiger voor het Europees buitenlands beleid, Josep Borrell, had de Verenigde Staten uitgenodigd voor een ontmoeting van P5+1 en Iran. Die groep verzamelt de VS, Duitsland, China, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Rusland. Borrell wil de vergadering beleggen om "de beste manier te vinden om stappen vooruit te zetten wat betreft de nucleaire deal", zegt de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De P5+1-groep en Iran sloten in 2015 een akkoord over de nucleaire capaciteit van Iran. Trump was altijd een koele minnaar van dat akkoord, en in 2018 stapten de VS eenzijdig uit de deal.



Tegelijk lijkt het erop dat Washington een charmeoffensief is begonnen, om Iran ook aan de onderhandelingstafel te krijgen. Behalve de aankondiging dat de Verenigde Staten willen ingaan op de Europese uitnodiging, raakte donderdag ook bekend dat een brief die in september naar de VN-Veiligheidsraad werd gestuurd, wordt geannuleerd. In die brief werd de Veiligheidsraad op de hoogte gebracht dat er weer internationale sancties geheven worden tegen Iran, omdat het zijn kant van de deal niet nakomt. De andere partijen in de nucleaire deal lieten in september al weten dat die brief zonder voorwerp is, omdat Washington niet langer deel uitmaakte van het akkoord. Daarnaast worden de beperkingen van Iraanse diplomaten bij de VN in New York verlicht. Trump had de Iraanse diplomaten nog strengere beperkingen opgelegd.