Wanneer steek je het best je bloembollen in de grond?

Er bestaan bloemen in alle soorten en maten. En dat geldt ook voor bloembollen. Je hebt voorjaarsbloeiende bloembollen en zomerbloeiers. Maar wanneer mag je die nu planten en tot welke soort behoort een narcis dan?

Bloeien in de zomer, planten in het voorjaar

Mathias van Blik in ‘t groen legt het even kort voor je uit: “De bloembollen die je nu het beste koopt zijn zomerbloeiers die in het voorjaar worden geplant.” Maar je wacht beter nog even tot maart vooraleer je de bloembol in de grond steekt. Zo zal je tuin er kleurrijker uitzien in de zomermaanden.

De zomerbloeiers plant je in het voorjaar en die komen dan uit in de zomer. “Ik denk dan bijvoorbeeld aan dahlia's en irissen”, zegt Mathias.

Voorjaarbloeiers plant je in het najaar

Als we het over de voorjaarbloeiende bloembollen hebben, dan zijn dat bijvoorbeeld: tulpen en narcissen. Deze plant je in september in jouw tuin en dan komen die uit in het voorjaar.

Als je een heel jaar rond wil genieten van bloemen in de tuin kijk dan even naar dit overzicht. Hier vind je duidelijk terug wanneer je welke bloembollen mag planten. Meer info kan je ook terugvinden op Groen van bij ons.

Voorjaar (lente)

zomerbloeiers

plant je in het voorjaar, vanaf eind februari

Bijvoorbeeld: Dahlia’s, gladiolen, lelies

Najaar (herfst)