Besmettingscijfers sputteren en weer meer patiënten op intensieve zorg: wat is er aan de hand met de coronacijfers?

Op dit moment worden er in ons land nog altijd gemiddeld 1.813 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Op weekbasis is dat nog een daling met 12 procent, maar op dagbasis stijgen de cijfers intussen al weer.

Dat zien ze ook bij Sciensano, waar ze de coronacijfers nauwkeurig opvolgen. "Als we kijken naar de besmettingscijfers van de laatste dagen, verwachten we een stijging van die weekcijfers. Met de krokusvakantie en de afkoelingsweek is er minder getest, maar andere parameters blijven stabiel. Wanneer we uitzoomen op de curve zien we dat de plateaufase nog steeds aanhoudt, met een op- en neergaande beweging", vertelt viroloog Steven Van Gucht. "We moeten er rekening mee houden dat er opnieuw een opgaande beweging aankomt. Zolang die niet té fel is, blijven we in een plateau zitten", sust hij.