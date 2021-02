Supermarkten gaan wijn in blik aanbieden, topsommelier: "Leuk voor picknick, maar niet voor in restaurant"

"Wijn in blik bestaat al lang. In veel landen zoals Australië is die verpakking geïntegreerd in de wijncultuur. Er wordt vooral rosé wijn en witte wijn aangeboden wordt in blik, dat zegt al voldoende. Het gaat om wijnen die jong geconsumeerd moeten worden als dorstlesser. Het is bij wijze van spreken zoals een blikje frisdrank dat je kan drinken", zegt Sedaghatnia in "De wereld vandaag".

"De chemische reactie in flessen is anders dan in blik, maar de wijnen in blik zijn niet bedoeld om te bewaren. Ze moeten binnen het jaar gedronken worden."

Volgens Sedaghatnia is wijn in blik een handig alternatief bij een picknick. "Het is hygiënisch en gemakkelijk om een blik open te trekken en te klinken, maar in mijn restaurant zie ik ons nog geen wijn in blik uitschenken."