Festivalzomer in Frankrijk: maximaal 5.000 mensen samen én publiek moet zitten

Vlaams minister van Cultuur Jambon (N-VA) heeft een tijd geleden al laten weten dat er bij ons in overleg met de festivalorganisatoren uiterlijk half maart een beslissing valt over de festivals. In Nederland worden veel festivals intussen al naar september verschoven. Herman Schueremans liet ook al verstaan dat hij eventueel bereid zou zijn Rock Werchter naar een latere datum te verschuiven, "desnoods twee maanden later dan gepland", als dat zinvol zou zijn in het kader van de huidige coronacrisis. "We hebben onszelf gegeven tot eind februari om een beslissing te nemen, misschien een beetje tegen beter weten in", zei hij daarover nog.