21-jarige man omgekomen na klap tegen boom na inhaalmanoeuvre

De jongeman uit Menen reed in de Stijn Streuvelsstraat tussen Avelgem en Heestert toen het in een flauwe bocht plots mis ging. De jongeman wilde een vriend inhalen die voor hem reed in een bestelwagen. Net op dat moment kwam er een tegenligger aan. De jongeman verloor de controle over zijn stuur en knalde tegen een boom. De klap was bijzonder hevig.

De auto van het slachtoffer brak in twee. De voorkant bleef in de gracht steken, de achterkant van de auto belandde enkele meters verder in een weide. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat, hij overleed ter plaatse. Zijn vriend, die het ongeval zag gebeuren, en de tegenligger verkeerden in shock.