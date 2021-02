Texas kreunt onder winterweer: president Biden zal koudegolf erkennen als natuurramp 

Texas kreunt al enkele dagen onder het extreme winterweer. Miljoenen burgers zaten de afgelopen week zonder elektriciteit of gas. En ook de watertoevoer was (en is) een groot probleem. Door de kou zijn veel leidingen vastgevroren. 13 miljoen mensen hebben daardoor problemen met de watertoevoer. Door het koude weer zijn er in de Verenigde Staten al bijna 60 doden gevallen.