"Britse variant langer besmettelijk": experts bekijken of we onze quarantaineregels moeten aanpassen

Experts gaan er vanuit dat de dominantere Britse variant, die nu op een verspreiding van 34 procent zou zitten in België, verder gaat oprukken in België en langzaam maar zeker het speelveld kan gaan beheersen. Het herbekijken van de quarantaineregels is in dat opzicht dus sowieso een noodzakelijke oefening.

Momenteel zou de Zuid-Afrikaanse variant bij ons op 4 procent zitten, terwijl de Braziliaanse op minder dan 0,5 procent zit. Als die Britse variant het overwicht zou krijgen in België, hoeft dat nog geen ramp te zijn, omdat de huidige vaccins er goed tegen werken. Bij de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse is de effectiviteit van de vaccins duidelijk lager.

Of de Britse variant mensen eventueel ook zieker zou kunnen maken dan bij een 'klassieke' besmetting met de Wuhan-variant, is nog helemaal niet uitgemaakt en moet nog verder onderzocht worden. Over het percentage aan extra besmettelijkheid van de Britse variant, wordt deze week verder nieuws verwacht.

Uit nieuwe cijfers blijkt nog dat wie al corona heeft gehad (de klassieke variant), gemiddeld 5 tot 8 maanden beschermd blijft door de auto-immuniteit.