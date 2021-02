Chris Van den Durpel keert vanaf volgend jaar terug naar het theater: "Ik mis contact met het publiek"

Wanneer we de nieuwe zaalshow mogen verwachten, staat nog niet helemaal vast. "We hebben al dingen voorbereid, maar wanneer gaan we dat mogen brengen? Het zal al snel 2022 zijn vooraleer dat lukt, want de programmatie van de cultuurcentra ligt nu ook stil natuurlijk." De fans van de bekende typetjes - zoals Kamiel Spiessens, Jimmy B of Firmin Crets - zullen alleszins aan hun trekken komen. "Er zullen sowieso vroegere typetjes de revue passeren, maar het zou ook kunnen dat ik nog nieuwe typetjes bedenk", wil Van den Durpel daar alvast over kwijt.