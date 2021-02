Kamerlid Dries Van Langenhove op betoging in Parijs

In mei vorig jaar werd Van Langenhove beboet toen hij werd betrapt op een barbecue met vrienden in Gent. Die mocht volgens de lockdownmaatregelen niet plaatsvinden. Hij zei achteraf dat hij fout was geweest. "Ik had naar huis moeten gaan toen ik zag dat er te veel volk was", klonk het toen. "Ik heb als volksvertegenwoordiger een voorbeeldfunctie."