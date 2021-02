Hét celebritypowerkoppel Kim en Kanye barst, de scherven waren al langer zichtbaar

Hij: een van de invloedrijkste rappers ter wereld. Zij: een wereldberoemde carrièrevrouw, die het landschap van reality-televisie voorgoed veranderde. Wanneer Kanye West en Kim Kardashian in 2012 een koppel worden, is Hollywood in één klap een powerkoppel rijker. De twee waren al langer vrienden, maar in april 2012 worden ze voor het eerst als koppel gespot. Op dat ogenblik was Kim nog getrouwd met basketballer Kris Humphries, al had ze - na amper 72 dagen - de scheiding wel in gang gezet. Een detail: in het nummer "Cold" rapt Kanye dat hij al langer een oogje op haar had: "And I'll admit, I had fell in love with Kim around the same time she had fell in love with him. Well, that's cool, baby girl, do ya thang. Lucky I ain't had Jay drop him from the team."