Sociaal verhuurkantoor richt open brief aan Rony na "Pano": "Wij geven niet op. Beloof ons dat jij dat ook niet doet"

Jouw situatie raakt ons bijzonder hard en werd op een pijnlijke manier in beeld gebracht in de "Pano"-reportage. Pijnlijk, want dat is het ook. We willen jou zo ontzettend graag uit deze situatie helpen en je een betaalbare en kwalitatieve woning kunnen bieden. Alleen aan dat laatste ontbreekt het ons. Je staat al enkele jaren op onze wachtlijst, vandaag op plaats 73 op basis van jouw woonnood. Met jou staan er 3.406 gezinnen op onze wachtlijst die in hoge woonnood verkeren.

We staan met het sociaal verhuurkantoor in de frontlinie van de wooncrisis. Het frustreert ons dat we jou en alle andere gezinnen niet sneller en beter kunnen helpen. Iedereen heeft recht om betaalbaar en kwalitatief te wonen. We gaan met alle SVK-medewerkers dagelijks tot het uiterste voor alle kandidaat-huurders. We zetten de sluipende moedeloosheid om in nog meer engagement om meer eigenaar-verhuurders te overtuigen om hun woning, appartement of studio maatschappelijk verantwoord te verhuren via het sociaal verhuurkantoor. Dat zijn we aan onszelf, de welzijnspartners maar in de eerste plaats aan jou verschuldigd.