Russische oppositieleider Navalny verliest twee rechtszaken op een dag

Navalny had via internet scherpe kritiek geuit op een videoboodschap waarin Russen zich uitspraken voor de grondwetswijzigingen die het Kremlin wilde doorvoeren. Navalny had de mensen die in de clip te zien waren - onder wie dus ook de oorlogsveteraan - "verraders" genoemd.

Navalny heeft zich tijdens het proces herhaaldelijk beroepen op zijn recht op vrije meningsuiting. Hij benadrukte dat hij de oudere man had bekritiseerd als hoofdrolspeler in de video, maar niet om zijn veteranenstatus. Hij noemt de 94-jarige een "marionet" in een politiek gemotiveerd proces.