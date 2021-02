Nederland organiseert  een theatervoorstelling met 500 toeschouwers om veiligheid na te gaan 

Het lijkt een verre droom, maar in Nederland zijn ze begonnen met een reeks testevenementen in de hoop in april de evenementensector weer te kunnen op starten. 500 mensen mochten vandaag in het Beatrixtheater in Utrecht een theatervoorstelling bijwonen. Bedoeling van de test is niet alleen de risico's en het gedrag van de mensen in kaart te brengen, maar ook wat voor de bezoekers comfortabel voelt en wat niet.