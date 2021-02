Texaanse computerchipsfabrieken moeten sluiten wegens winterkou

NXP Semiconductors N.V, een belangrijke leverancier voor autobouwers en smartphonefabrikanten, zegt dat het zijn twee fabrieken in Austin, de hoofdstad van Texas, tijdelijk stillegt. NXP zag zich daartoe gedwongen doordat de gas- en elektriciteitsleveranciers hun diensten aan de industrie hebben opgeschort. Ze geven voorrang aan residentiële gebieden en kritieke sectoren.

Door de extreme koude en de zware sneeuwstormen is het energienet in Texas zwaar verstoord. Miljoenen inwoners zaten soms meer dan twee dagen zonder stroom. "We volgens de situatie aandachtig op en hervatten de activiteiten in onze fabrieken in Austin van zodra dat mogelijk is", zegt David Reed, operationeel verantwoordelijke van NXP.

Ook de Duitse groep Infineon moest zijn fabriek in Austin stilleggen, nadat de belangrijkste energieleverancier uit de regio had gewaarschuwd voor een onderbreking. "Dat gaf ons een paar uur om ons voor te bereiden. We konden de fabriek, onze werknemers en onze inventaris van voorraden beschermen", zegt het bedrijf in een persbericht.

Verschillende Amerikaanse media melden dat ook de Zuid-Koreaanse groep Samsung gelijkaardige problemen kent en zijn fabriek moest sluiten in Austin.

De sluitingen van de fabrieken van halfgeleiders in Texas vallen op een slecht moment. In de sector heerst al een tekort, dat vooral een impact heeft op de autoproducenten. Onder meer GM en Ford moesten daardoor al tijdelijk fabrieken in de VS sluiten, wat de komende maanden zal wegen op hun financiën.

Vorige week zei de regering van president Joe Biden dat ze overwoog om in te grijpen. Biden moet met name een standpunt innemen over de werking van de bevoorradingsketen voor essentiële goederen.