Na het sneeuwtapijt vorig weekend, nu tijd voor lenteweer: zon en temperaturen tot 16 graden

Let op: hoewel het op veel plaatsen mooi weer wordt, blijven de coronamaatregelen van kracht. In een aantal steden, zoals Brussel, Antwerpen of Gent, en ook aan de kust komt er daarom extra toezicht om toeristen te wijzen op de coronamaatregelen of - als het nodig is - in te grijpen. Wie zin heeft om naar de kust, naar een winkelstraat of een toeristisch openbaar domein wil gaan, kan best de online druktebarometer even checken.