"Monster van Loch Ness van de politiek": waarom partijfinanciering  comeback nationale partijen kan betekenen

Het merkwaardige detail dat het monster nu deed opduiken, betrof de financiering van de persoonlijke campagne van Sihame El Kaouakibi door de Open VLD via haar vennootschappen. Het gaat dus weer even over de royale partijfinanciering. Even, want tot aan de volgende verschijning van het monster zal er over de partijfinanciering vooral onder de waterlijn van de openbare ruimtes worden gepraat.

En dat komt alle politieke partijen zeer goed uit. In zijn boek "De prijs van de politiek" zegt politicoloog Bart Maddens, enigszins besmuikt: “Soms lijkt het alsof de politieke partijen zelf ook wat gegeneerd zijn over dit immense bedrag en de gestadige stijging ervan. Misschien is het daarom dat ze liever geen publiek debat voeren over die financiering. (…) Als het even kan, handelen de partijen dat af in besloten cenakels, zoals de bureaus van de parlementen of gesloten vergaderingen.”