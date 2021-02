Lockdownfeestjes stilgelegd in Hasselt en Beringen

In Hasselt legde de politie een feestje stil in een woning in de Kolmenstraat. In totaal waren er 18 mensen aanwezig, en die kregen allemaal een proces-verbaal.

In Beringen moest de politie tussenkomen in een huis in het centrum. Daar waren 9 mensen samen gekomen, die lachgas aan het inhaleren waren. Eén persoon ontsnapte nog via het balkon, maar de politie kon hem nog onderscheppen. Op vraag van het parket van Limburg werden alle aanwezigen gedagvaard. De persoon die het feestje organiseerde, riskeert 4.000 euro boete, de anderen 750 euro. Het lachgas werd in beslag genomen.