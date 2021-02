Komt er een eerste presidentswissel zonder geweld in Niger?

Niger is een arm land, met een zeer jonge bevolking. Daardoor gaan er maar iets meer dan 7 van de 22 miljoen inwoners stemmen. De stembusgang zelf is een grote uitdaging, want het land is in de greep van geweld. In het westen voeren jihadistische milities met banden met IS aanvallen uit, in het oosten zijn de Nigeriaanse jihadisten van Boko Haram de grens overgesijpeld. De Nigerese overheid heeft naar eigen zeggen duizenden soldaten ingezet om de kieslokalen te bewaken.