Fitnessclub uit Paal voert actie tegen verplichte sluiting door corona

Door de lockdown zijn meer dan 1.000 fitness clubs in België al enige tijd gesloten. Sport en fitness zijn nochtans zeer belangrijk voor zowel de lichamelijke als de mentale gezondheid. "Bij elke kilometer red je mensenlevens," zegt Roas Lamine van NRG. "En dat kan je gerust letterlijk nemen. Elk jaar sterven bijna 60.000 Belgen aan hart- en vaatziekten of kanker. Meer dan de helft daarvan zijn gerelateerd aan een ongezonde levensstijl. Fitness is belangrijk als preventief middel en redt zo naar schatting 10.000 mensenlevens per jaar."