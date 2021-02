Geleidelijk aan weer stroom en drinkbaar water in Texas

"De operaties verlopen weer normaal en we vragen geen energierestricties meer", zei distributiebedrijf ERCOT zaterdag op Twitter. Toch zaten er zaterdag nog meer dan 60.000 gezinnen zonder elektriciteit, meldt de website poweroutage.us. De hulpdiensten konden nog niet alle elektriciteitsleidingen herstellen die beschadigd raakten door de storm.

Hoewel de stroom geleidelijk aan dus terugkeert en de temperaturen weer stijgen, moeten de inwoners van verschillende steden toch nog steeds water koken voor consumptie. Sylvester Turner, de burgemeester van Houston, zei dat het advies nog tot maandag zou kunnen kunnen gelden. In verschillende gemeenten stonden lange rijen voor kerken of op parkings waar drinkbaar water uitgedeeld werd.

Het jonge Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez, die 3,2 miljoen dollar ophaalde voor de slachtoffers van de koudegolf, maakte de verplaatsing van New York naar Houston. "We willen jullie tonen dat New York bij jullie is, dat het hele land bij jullie is", zei ze, nadat ze had geholpen bij een voedselbedeling.

De extreme koude richtte de voorbije week een ravage aan in het zuiden en het centrum van de Verenigde Staten. Minstens veertig personen lieten het leven, berichten Amerikaanse media.