Het parket van Halle-Vilvoorde stelt een onderzoek in tegen Kamerlid Dries Van Langenhove

Van Langenhove zetelt in de Kamer als onafhankelijke, hij werd verkozen op een lijst van Vlaams Belang. Partijvoorzitter Tom Van Grieken ziet geen graten in de trip van Van Langenhove. "Ik heb hier geen enkel probleem mee. Onze vrijheid van meningsuiting staat onder druk. We mogen ons niet meer verenigen zoals we willen. We mogen nog amper iets delen op sociale media. Dit lijkt me heel essentieel."