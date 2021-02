Door de warmere temperaturen en het zonnige weer in ons land, kan een ijsje extra smaken. Maar door de coronamaatregelen kunnen we er voorlopig nog niet van genieten in het ijssalon of op een terras, en ook de ijskar mag nog niet langskomen. Maar wat wel kan, is een takeaway ijsje van de ijskraam. En die staan er sinds woensdag weer volop in de Lekdreef in Averbode.