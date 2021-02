Mooie zonsopgangen en -ondergangen, met dank aan het woestijnzand uit Afrika

Er staat opnieuw een strakke zuidenwind en die brengt niet enkel vroege lentetemperaturen, maar ook woestijnzand mee in de atmosfeer. "De zonopgang en zonsondergang kleuren rozig tot oranje, dat komt omdat er saharazand in onze lucht hangt. Dat zand breekt het zonlicht net op een iets andere manier dan we gewend zijn", zegt weerman Bram Verbruggen.

Ook morgen zal dat nog het geval zijn, dan waait er nog meer saharazand onze richting uit, zoals te zien is op onderstaande animatie van de Europese weer- en klimaatdienst Copernicus. Omdat het mooi weer blijft, zullen we dus nog wel enkele keren kunnen genieten van een felgekleurd begin en einde van de dag. Er is wel een keerzijde: als het aantal stofdeeltjes nog toeneemt, kan dat een negatieve impact op de luchtkwaliteit hier.