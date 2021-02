Nieuwe nummer 1 in de Klara Top 100: Arvo Pärt met "Spiegel im Spiegel"

Opvallende nieuwkomers dit jaar in de Klara Top 100 zijn drie vrouwelijke componisten: Clara Schumann met een pianoconcerto én pianotrio, Francesca Caccini en Nadia Boulanger. Ook "Glassworks" (Philip Glass), "In memoriam" (Lodewijk Mortelmans), "On The Nature Of Daylight" (Max Richter) en "Canto Ostinato" (Simeon ten Holt) zijn nieuw.

"Symphony of Sorrowful Songs" van Henryk Gorecki is een opvallende stijger en gaat van nummer 97 naar 16, "Lascia ch'io pianga" van Händel schuift op van nummer 79 naar 22. "Benedictus" uit het werk "The Armed Man: A Mass For Peace" van Karl Jenkins, de vroegere nummer 43, komt zelfs de top tien binnen op nummer 8.

Johann Sebastian Bach is zowat de meest populaire componist, op de voet gevolgd door Ludwig van Beethoven. Bach is terug te vinden met twaalf composities in de Klara Top 100, waaronder een paar bekende fragmenten uit de Mattheuspassie, zoals het slotkoor "Wir setzen uns mit Tränen nieder".

De volledige lijst kan u hier vinden.