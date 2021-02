Padden weer op pad: door vriesweer was paddentrek minder voorspelbaar

De paddentrek is normaal gezien vrij goed te voorspellen maar door het vriesweer vorige week bleek dat dit jaar toch wat moeilijker dan verwacht. "Er zijn namelijk een aantal factoren die het begin van de paddentrek bepalen", stelt Dominique Verbelen van Natuurpunt.

"Belangrijk is dat er een aantal dagen op rij geen vorst aan de grond is. En die was er door de stevige winterprik eergisteren nog wel. Dus we wisten niet zeker hoe de padden daarop zouden reageren. Er moet ook een hoge luchtvochtigheid zijn en die was er gisteren ook niet. Maar blijkbaar is het warme weer toch de trigger geweest om er aan te beginnen."

Voor Natuurpunt is het meteen ook het moment om de overzetacties te organiseren. Maar door de coronamaatregelen bleek het niet altijd eenvoudig om die acties voor te bereiden. "Die acties zijn een sociaal gebeuren maar vooral het plaatsen van de schermen die de padden moeten tegenhouden en geleiden naar emmers bleek lastig", zegt Verbelen. "Omdat daar echt een aantal mensen voor nodig zijn, meer dan de vier die eigenlijk zijn toegelaten."

Ook de alcoholgels, die stilaan ingeburgerd zijn, vormen een obstakel. "Die zijn namelijk gevaarlijk voor de padden. Daarom vragen we aan vrijwilligers die helpen om vooral hun handen niet te reinigen met die gel maar met zeep. Het wordt dus een beetje een bijzonder jaar op verschillende vlakken."