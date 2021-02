VAB: "Totaalplan en meer budget nodig voor onderhoud Vlaamse bruggen, tunnels en gewestwegen"

Het is een oud zeer: vooral bruggen hebben een achterstand Van de 2.649 bruggen in beheer van het Vlaams gewest is 22 procent (593 bruggen) in slechte tot zeer slechte staat, berekende VAB: "Er zijn momenteel 42 bruggen die dringend onderhoud nodig hebben." Ook verschillende gewestwegen zouden dringend onderhoud nodig hebben, in Vlaams-Brabant zou het zelfs gaan om 27 procent van het netwerk.

Met het relanceplan van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) is VAB tevreden, "maar we hopen wel dat deze inhaalbeweging het jaar daarna nog verdergezet wordt, anders blijven we in dezelfde vicieuze cirkel zitten."