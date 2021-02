Twijfels over AstraZeneca-vaccin onterecht, zegt vaccinologe: "100% bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte"

Maar hoe komt het dan dat we zo'n negatief beeld hebben van het AstraZeneca-vaccin? "Het is wat verkeerd in de media gekomen, omdat het bijvoorbeeld voorlopig niet aan ouderen gegeven wordt. Dat komt omdat we daar nog geen duidelijke gegevens over hebben, en die gegevens willen we graag zien. Ons immuunsysteem werkt immers minder goed naarmate we ouder worden en daardoor kunnen we ook minder goed reageren op vaccins. Dat zien we bijvoorbeeld ook bij griep. Op dit moment wachten we nog. Maar in afwachting kunnen we het vaccin perfect gebruiken bij mensen die jonger zijn", verduidelijkt ze.