Vorige week nog ijsdagen, vandaag warmste 21 februari sinds start metingen: "Ook komende dagen records mogelijk"

En er is meer: ook morgen en overmorgen gaan we mogelijk naar een vroeg warmterecord, zegt weerman Bram Verbruggen: "In 1990 hadden we op 22 en 23 februari respectievelijk 16,3 en 16,2 graden, en mogelijk wordt het iets zachter de volgende dagen." Gisteren haalden we overigens al 16,9 graden Celsius in Ukkel, maar het dagrecord - ook uit 1990 - stond op 18,3 graden.



Drie dagrecords op een rij, dat zou heel uitzonderlijk zijn. Ons weer maakt echte bokkensprongen de jongste dagen en weken: ruim een week geleden hadden we nog te maken met ijsdagen en konden we gaan schaatsen, nu breken we warmterecords en voelt het aan als vroege lente.

De opeenstapeling van allerlei records en extremen de laatste jaren - niet enkel in België overigens - is opnieuw een duidelijk teken van de klimaatopwarming of klimaatverstoring. Zelfs met de winterprik van vorige week blijft de algemene tendens er dus een van temperaturen die gemiddeld stijgen.