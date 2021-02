Onderzoek naar een verdacht overlijden in Gent

Het was de vriend van het 18-jarige meisje die de politie heeft verwittigd. Hij is ondertussen opgepakt. De politie is het onderzoek gestart in de Kasterbant, een kleine straat tussen de Heernislaan en de Eendrachtstraat. Het parket spreekt van een verdacht overlijden, maar kan nog niet meer kwijt over de precieze omstandigheden. Eerst wil het de resultaten afwachten van de autopsie op het lichaam en een aantal ondervragingen, onder meer van de vriend.