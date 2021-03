1 op de 3 zorgbuddy's bij ZNA-ziekenhuizen wil in de zorg blijven werken: "Je krijgt er zoveel dankbaarheid voor terug"

"Je krijgt er zoveel dankbaarheid voor terug, het voelt gewoon goed om iets te kunnen betekenen voor mensen in nood. Ik denk eraan om verder te gaan in de zorg en een opleiding te volgen. Zorgkundige is nog altijd een knelpuntberoep. Het ZNA liet al weten dat ik hier meteen aan de slag zou kunnen. Ik heb nog eventjes tijd om er over na te denken, 't is natuurlijk wel een grote stap opnieuw gaan studeren", zei ze vanochtend in Start Je Dag bij Radio 2 Antwerpen.

Daarvoor werkte Britt bij een importeur van decoratiespullen. "Dat is natuurlijk iets helemaal anders. Ik had niet verwacht dat ik het zo leuk zou vinden. Er is een hele andere wereld voor mij opengegaan." Wanneer we haar zeggen dat het mooi is om een positief geluid te horen uit de wereld van de zorg nuanceert ze. "Ik heb natuurlijk wel niet op de drukke coronadiensten gestaan, op palliatieve hangt een hele huiselijke en rustige sfeer, dus ik heb nooit een hele hoge werkdruk of te veel stress ervaren".