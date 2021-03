2.000 doekjes gestolen van carwash in Temse: “Er komt extra camerabeveiliging”

De voorbije dagen was het zeer druk bij Cristal Carwash in Temse, veel klanten lieten het zout van hun auto spoelen. Maar dit had ook een keerzijde. Veel klanten namen de doekjes mee om de wagen schoon te maken en dat is niet de bedoeling. In totaal zijn zo een 2.000 microvezeldoekjes gestolen in 2 maanden. “Er wordt veel energie in gestoken, die doekjes worden gewassen en opgevouwen door ons personeel. Onze voorraad is bijna op, waardoor ik meer moet bestellen”, vertelt Cooman. Nu zal het bedrijf maatregelen nemen. In de carwash zullen camera's geplaatst worden, zegt Charlotte.